Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 31 марта 2022 года. За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

03:46 — 142/141 Лозовая — Львов

07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

09:00 – 753 Харьков-Пас. — Львов

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

12:06 — 45/46 Лозовая — Ужгород

15:09 – 15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17:00 – 755 Харьков-Пас. — Львов

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. — Днепр*

20:15 – 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец**

20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*

22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця