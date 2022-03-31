Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 31 марта 2022 года. За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.
- 03:46 — 142/141 Лозовая — Львов
- 07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
- 09:00 – 753 Харьков-Пас. — Львов
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
- 12:06 — 45/46 Лозовая — Ужгород
- 15:09 – 15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 17:00 – 755 Харьков-Пас. — Львов
- 19:27 – 795/796 Харьков-Пас. — Днепр*
- 20:15 – 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец**
- 20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21:43 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
- 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая*
* билеты в продаже
** билеты в продаже с 01.04.22
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця