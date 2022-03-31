Культурные учреждения Львовщины возвращаются к работе с 1 апреля

С 1 апреля заведения культуры Львовщины возобновят свою работу в обычном, насколько это возможно, формате. Речь идет о театрально-концертных учреждениях, музеях, галереях, библиотеках и заповедниках, сообщает Львовская ОВА.

По словам заместителя главы Львовской обладминистрации Ивана Собко, с началом войны культурные учреждения Львовщины не прекращали своей работы — библиотеки, театры и народные дома стали волонтерскими центрами и центрами помощи для внутренне перемещенных лиц, а также приютом для переселенцев.

Несмотря на все, у деятелей культуры своя важная миссия — придавать сил украинским защитникам, поднимать их боевой дух, вдохновлять украинский народ и лечить наши души искусством. Поэтому в войне с русским агрессором, где мы боремся за нашу землю, за свободу, за наше достоинство и независимость, оборону должен держать и культурный фронт. Итак, возвращаемся к привычному, насколько это возможно в условиях войны, режиму работы, — рассказал Собко.

Так, с 1 апреля во Львове вновь будет принимать посетителей Национальная опера, театр им. М. Заньковецкой, филармония им. М. Скорика, Львовский кукольный театр, Театр им. Ю. Дрогобыча. Продолжат свою работу историко-культурные заповедники «Тустань» и «Нагуевичи», а также скансен Музей народной архитектуры и быта во Львове им. К. Шептицкого.

С 26 марта открыли свои двери отделы Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого, музеи-заповедники «Подгорецкий замок», «Жовковский замок», «Пятничанская башня».

Львовский музей истории религии регулярно организует тематические экскурсии о религиозной жизни Львова, экскурсии по подземельям музея и развлекательно-познавательные квесты для детей вынужденно переселенных лиц.

— Те учреждения культуры, где временно проживают переселенцы, также частично возобновляют работу. Например, во Львовском театре кукол и в Театре им. Ю. Дрогобыча отдельные комнаты выделили для внутренне перемещенных лиц, а в других помещениях ставят спектакли, — добавляют в пресс-службе Львовской администрации.