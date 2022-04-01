В четверг, 31 марта, по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 458 человек.

Среди них – 631 человек из Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга.

— Сегодня в Бердянск доехали 45 автобусов для эвакуации. В город оккупанты их не пустили. 600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы с утра забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье, — рассказала Верещук.

Также в Мелитополь сегодня доехали 12 автобусов для эвакуации людей, загруженных гуманитарной помощью. Всю гуманитарную помощь, 14 тонн продовольствия и медикаментов, забрали оккупационные войска.

– Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье, – сказала Верещук.

Из города Энергодар сегодня выехали 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас доезжают в Запорожье.

Верещук добавила, что завтра они продолжат пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь.