РФ проводит принудительную мобилизацию крымских татар в Крыму

В Крыму проводится активный призыв крымских татар.

Об этом сообщает НВ.

Украинский крымскотатарский политик Эскендер Бариев рассказал, что оккупационная крымская власть также установила ограничения на выезд из Крыма мужчинам призывного возраста (от 18 до 45 лет).

— Да, действительно это имеет место. И мы это отслеживаем. И также работаем с нашими гражданами, чтобы они прятались. Или выезжали из Крыма, или если к ним приходят и пытаются призвать в вооруженные силы РФ, то, соответственно, отказываться публично, — отметил Бариев.

Бариев добавил, что лучше посидеть в тюрьме полгода-год, чем быть соучастниками преступления. Политик также указал и третий вариант возможной судьбы для призывных мужчин.

— И конечно же, третий вариант, если уже попали в ряды вооруженных сил РФ, то надо искать способ, как сдаться, перейти на сторону Украины, — отметил он.

В Крыму также есть подзаконный акт, который запрещает выезд граждан с полуострова с крымской пропиской через Керченский мост. К сожалению, другого пути для выезда сегодня нет.

При этом Бариев добавил, что в таком случае существует ряд рисков. По его словам, даже при отказе идти на войну, мужчину могут посадить в тюрьму, а затем принудительно вывезти на фронт.

Бариев также упомянул и о том, что на оккупированном полуострове пока не зафиксированы случаи призыва в российскую армию тех, кто ранее проходил службу в Вооруженных Силах Украины.

Кроме того, по словам политика, в Крым активно привозят раненых российских солдат.

— Действительно больницы, особенно на севере Крыма, заполнены ранеными российскими военными. А также один из роддомов в Симферополе полностью переориентирован на госпиталь, — говорит политик.

Бариев добавил, что в любом случае советует мужчинам переходить на сторону Украины, ведь нельзя быть инструментом захватнической войны.