Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Общество

Социальная инициатива Прихисток: что это такое и как зарегистрироваться

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Социальная инициатива Прихисток: что это такое и как зарегистрироваться

По данным ООН, с начала войны в Украине около 4 млн граждан выехали за границу как беженцы, и около 6 млн являются внутренне перемещенными лицами в пределах нашего государства.

Для людей, покинувших свои дома, Министерство развития общин и территорий Украины запустило специальную инициативу Прихисток.

Министр Алексей Чернышев рассказал, что с помощью платформы люди могут найти временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.

– Сегодня около 10 млн наших граждан вынужденно покинули свои дома. С помощью платформы Прихисток каждый владелец дома, если имеет желание и возможности, может принять у себя внутренне перемещенные лица, соответствующим образом зарегистрировавшись, — сказал Чернышев в эфире общенационального телемарафона.

По словам министра, процесс регистрации – очень прозрачный и легкий. А уже в ближайшие дни он станет еще проще, поскольку Прихисток заработает в приложении Дія.

– Прежде чем утвердить эту инициативу, мы провели соответствующий опрос. И я с гордостью могу сообщить, что более 85% готовы бесплатно принять внутренне перемещенные лица при условии компенсации коммунальных услуг, — добавил Чернышев.

прихисток

Понимая ситуацию с увеличением коммунальных расходов, правительство компенсирует расходы гражданам, которые бесплатно приютили у себя внутренне перемещенные лица.

Государство будет насчитывать около 450 грн в месяц за каждое принятого человека. Как подать заявку на получение компенсации за комуналку – читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Жилье для беженцев в Украине и за рубежом - полезные ресурсы

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка