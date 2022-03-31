Социальная инициатива Прихисток: что это такое и как зарегистрироваться

По данным ООН, с начала войны в Украине около 4 млн граждан выехали за границу как беженцы, и около 6 млн являются внутренне перемещенными лицами в пределах нашего государства.

Для людей, покинувших свои дома, Министерство развития общин и территорий Украины запустило специальную инициативу Прихисток.

Министр Алексей Чернышев рассказал, что с помощью платформы люди могут найти временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.

– Сегодня около 10 млн наших граждан вынужденно покинули свои дома. С помощью платформы Прихисток каждый владелец дома, если имеет желание и возможности, может принять у себя внутренне перемещенные лица, соответствующим образом зарегистрировавшись, — сказал Чернышев в эфире общенационального телемарафона.

По словам министра, процесс регистрации – очень прозрачный и легкий. А уже в ближайшие дни он станет еще проще, поскольку Прихисток заработает в приложении Дія.

– Прежде чем утвердить эту инициативу, мы провели соответствующий опрос. И я с гордостью могу сообщить, что более 85% готовы бесплатно принять внутренне перемещенные лица при условии компенсации коммунальных услуг, — добавил Чернышев.

Понимая ситуацию с увеличением коммунальных расходов, правительство компенсирует расходы гражданам, которые бесплатно приютили у себя внутренне перемещенные лица.

Государство будет насчитывать около 450 грн в месяц за каждое принятого человека. Как подать заявку на получение компенсации за комуналку – читайте в материале Фактов ICTV.