Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене “политическому эксперту” Глебу Ляшенко, действовавшему в ущерб национальным интересам Украины.

— Спецслужба прекратила деятельность скандального “журналиста”, который осуществлял противоправную деятельность в ущерб информационной безопасности Украины, — сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи СБУ собрали вдоволь информации о противоправной деятельности злоумышленника. Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора.

Согласно проведенным лингвистическим экспертизам было установлено, что Ляшенко своими высказываниями и призывами умышленно посягал на суверенитет Украины. Также он занимался дискредитацией государственной политики и специально нивелировал события на востоке Украины.

— Зафиксировано, что такую ​​информационную пропаганду удачно использовали российские медиа для оправдания преступных действий РФ в отношении Украины, — добавили в СБУ.

Галицкий районный суд Львова в четверг, 31 марта, избрал меру пресечения Ляшенко. Его арестовали с правом внесения 4 млн грн залога. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ляшенко заявлял, что “8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат”.