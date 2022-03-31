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Факты / Украина / Общество

Суд во Львове арестовал “политолога”, который одобрял нападение РФ на Украину

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Гліб Ляшенко

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене “политическому эксперту” Глебу Ляшенко, действовавшему в ущерб национальным интересам Украины.

— Спецслужба прекратила деятельность скандального “журналиста”, который осуществлял противоправную деятельность в ущерб информационной безопасности Украины, — сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи СБУ собрали вдоволь информации о противоправной деятельности злоумышленника. Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора.

Согласно проведенным лингвистическим экспертизам было установлено, что Ляшенко своими высказываниями и призывами умышленно посягал на суверенитет Украины. Также он занимался дискредитацией государственной политики и специально нивелировал события на востоке Украины.

— Зафиксировано, что такую ​​информационную пропаганду удачно использовали российские медиа для оправдания преступных действий РФ в отношении Украины, — добавили в СБУ.

Галицкий районный суд Львова в четверг, 31 марта, избрал меру пресечения Ляшенко. Его арестовали с правом внесения 4 млн грн залога. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ляшенко заявлял, что “8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат”.

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Источники: СБУ, Zaxid.net

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