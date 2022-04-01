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Факты / Украина / Общество

В Мариуполе осталось 100 тыс. гражданских, людей насильственно депортируют в “ДНР” и РФ

Илья Нежигай редактор ленты
В Мариуполе осталось 100 тыс. гражданских, людей насильственно депортируют в “ДНР” и РФ

В Мариуполе остается около 100 тыс. гражданских лиц, при этом российские оккупанты продолжают принудительную депортацию украинцев в “ДНР” и Россию.

Об этом сообщил замкомандира полка Азов с позывным Калина.

— По состоянию на сейчас, по разным оценкам, осталось более 100 тыс. граждан Украины в Мариуполе. Теперь представьте, что мы прекратим борьбу и что пьяные орки под действием эйфории и безнаказанности сделают с нашими гражданами. Все, что вы слышали об их преступлениях в Украине, умножьте на тысячу и получите результат, — сказал он.

Калина напомнил, что эти же гражданские в 2014 году выгоняли из своего города “русский мир”.

— Разве они этого заслуживают. Мы уверены, что операция деблокады Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но, если она не произойдет, это войдет в историю, как большой позор и еще один Батурин. Мариуполь — это Украина, — сказал Калина.

В то же время, вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что количество гражданского населения в Мариуполе достигает 100 тыс. Она добавила, что из Мариуполя спаслось около 75 тыс. жителей.

— Из Мариуполя спаслись около 75 тысяч жителей. Около 100 тысяч остались и нуждаются в немедленной эвакуации, — говорится в сообщении.

По ее оценкам, еще примерно 45 тыс. украинцев из Мариуполя россияне насильственно депортировали в “ДНР” и Россию.

Напомним, в ночь на 31 марта Украина получила уведомление от Международного комитета Красного Креста о том, что РФ согласилась открыть гуманитарный коридор в Мариуполь.

Источник: МинВОТ

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Фото: Офис президента

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