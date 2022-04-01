Ваше “сиятельство”: солдаты РФ в Чернобыльской зоне заслуживают премию Дарвина

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила дать премию Дарвина российским солдатам, рывшим окопы в Рыжем лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Не спешите врубить режим зрады, потому что здесь не все так просто.

— Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, присуждаемая лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества, — отметила Верещук.

Она добавила, что этой премии заслуживают российские военные, которые не придумали ничего лучшего, как зарыться в радиоактивную землю.

— Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают быть номинированы на премию Дарвина в этом году. Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг вселяет ужас из-за опилок у него в голове, — подчеркнула Ирина Верещук.

Премия Дарвина присуждается чаще всего посмертно, однако бывают случаи, когда ее дают тем, кто больше не сможет давать потомство.

Собрали для вас несколько интересных лауреатов премии Дарвина: