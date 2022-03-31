Вынужденная миграция: в какие города и страны пришлось уехать украинцам из-за войны

Аналитический центр CEDOS провел исследование относительно того, сколько людей выехало из Украины в первый месяц полномасштабной войны.

Так, согласно проанализированным данным, около 3,6 млн человек эмигрировали за границу и еще около 6,5 млн, по оценкам Международной организации по миграции, покинули место своего постоянного проживания и переехали в пределах страны.

Тем временем в Государственной пограничной службе утверждают, что уже к 20 марта на границах со странами ЕС существенно уменьшилось количество очередей на выезд из Украины.

– Однако не только добраться до границы, но и выехать из своего города в сторону более безопасных областей для жителей многих городов Украины остается сложной задачей. Из-за несоблюдения гуманитарных коридоров и постоянных обстрелов российскими войсками гражданских авто попытка уехать из Мариуполя, Чернигова, Сум и других городов может стоить жизни, – отмечают аналитики.

Внутренняя миграция

По оценкам на основе общенационального опроса МОМ, больше всего людей в пределах Украины выехали с Востока (2,35 млн), Киева и области (почти 2 млн) и Севера (1,3 млн) страны.

Часть внутренне перемещенных лиц продолжают перемещаться как в пределах Украины, так и за границу. Около половины (44%) жительниц и жителей Украины были вынуждены временно расстаться со своей семьей во время войны.

Часть людей покидают свой дом уже во второй раз.

Так, в областях и городах, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий, проживали многие внутренне перемещенные лица с 2014 года.

По данным Министерства социальной политики, в 2021 году наибольшее количество ВПЛ насчитывалось в Донецкой (512 тыс.) и Луганской (282 тыс.) областях, в Киеве (163 тыс.), в Харьковской (136 тыс.) области.

В CEDOS утверждают, что среди городов, где доля внутренне перемещенных лиц была высокой до полномасштабного вторжения РФ в Украину, оказались: Северодонецк (44%), Мариуполь (20%), Изюм (13%), Буча (11%), Ирпень (9%) и другие.

Внешняя миграция

Из страны большинство людей выехали в промежутке с 27 февраля по 9 марта. Так, из Украины ежедневно выезжало более 150 тыс. человек.

С 17 марта количество выезжающих уменьшается, что свидетельствует о убывании первой волны беженцев.

По данным пропускных пунктов на границах, через Польшу уже выехали 2 144 244 человека, через Румынию – 555 021, Молдову – 371 104, Венгрию – 324 397, Россию – 271 254 (однако это данные правительства России, которые могут быть неточными и, вероятно, включают людей, которых вывезли на ту территорию принудительно); через Словакию 256 838, через Беларусь 4 938 (по данным органов власти Беларуси, которые могут быть неточными и включать в себя людей, которых вывезли принудительно).

В то же время, по информации Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на 24 марта российские захватчики принудительно вывезли в Россию уже около 6 тыс. жителей Мариуполя; под угрозой депортации находятся еще 15 тыс. жителей Левобережного района города.

Кроме этого, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что российские войска принудительно эвакуируют жителей населенных пунктов в Луганской области.

По данным Мариупольского городского совета, вывезенных людей сначала направили в так называемые фильтрационные лагеря, где проверяли их документы и телефоны. Впоследствии часть людей транспортировали в российские города, в то же время судьба других неизвестна.