С 1 апреля в Польше изменятся правила бесплатного проезда для украинцев

С начала войны в Украине польская транспортная компания PKP Intercity предоставляет украинским беженцам право пользоваться железнодорожным проездом бесплатно.

Однако с начала апреля правила, по которым польские железные дороги выдают временные бесплатные билеты беженцам, изменятся.

С 1 по 30 апреля 2022 года бесплатным проездом в поездах PKP Intercity смогут воспользоваться:

дети и подростки до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет или мужчины 18-60 лет, имеющие инвалидность.

Пассажиры должны иметь при себе украинский паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность и подтверждающий статус иностранца, который пересек границу после 24 февраля 2022 года.

Как и раньше, бесплатный проезд будет распространяться на 2-й класс поездов эконом-класса (TLK и IC) по всей Польше.

Украинцам, направляющимся в Германию, Чехию, Словакию, Австрию или Венгрию будет выдаваться бесплатный дополнительный билет до последней станции в Польше. Дальнейшее путешествие будет происходить в соответствии с правилами, принятыми другими иностранными железными дорогами.

Напоминаем, что с 28 февраля действует специальная горячая линия PKP Intercity на украинском языке, которая работает каждый день с 8.00 до 20.00.

Позвонить можно по номеру: 48 22 473 00 86 (стоимость подключения согласно тарифу оператора), 800 033 022 (бесплатная горячая линия для всех внутренних операторов).

Информация также доступна на сайте PKP Intercity в двух языковых версиях – польской и украинской.