За сутки украинская ПВО уничтожила четыре самолета, один БпЛА и две ракеты врага

30 марта Воздушные силы Украины уничтожили четыре самолета, один БпЛА и две крылатые ракеты врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Командование также сообщает, что в течение последних двух дней враг несколько изменил свою тактику воздушного боя и сосредоточил свою активность на Востоке Украины.

Сегодня во время авианалета на Харьковщине, оккупанты потеряли четыре самолета. По предварительным данным, это были истребители-бомбардировщики Су-34.

Враг также потерял один БпЛА и две крылатые ракеты.

— Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и старается не заходить в зону действия нашей ПВО, — сообщает Командование.

Украинская ударная авиация под прикрытием истребителей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям врага.