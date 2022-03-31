Длительный период город Тростянец на Сумщине был оккупирован российскими захватчиками. Вместе с горожанами там находились бойцы 24 отряда пожарной службы ГСЧС. Они, несмотря на постоянные обстрелы, продолжали нести свою службу: ликвидировали постоянно возникавшие на территории города пожары.

– Однажды поступило сообщение о возгорании пятиэтажки, – рассказав боец ​​отряда. — Горело со второго по пятый этаж. Мы находились с одной стороны дома, а противник с другой. И в мыслях было одно, что он может начать стрелять в любой момент.

Вызовов к пожарным поступало много. И если в мирное время люди звонили по телефону, то при отсутствии связи жители часто приходили пешком, чтобы сообщить о пожаре.

Доехать до места тоже было сложно: из-за блокпостов россиян. Они могли и не пропустить пожарных. Ребята не знали, вернутся ли живыми после спасательной операции.

Бывало, нужно было вывезти людей после обстрелов, а россияне проверяют документы на многочисленных блок-постах. Ехать приходилось долго.

– Мы ехали с поднятыми руками и включенным в кабине светом, чтобы враги видели – у нас нет оружия, – вспоминают спасатели. – Во время тушения пожаров цистерны требовали дозаправки водой. И все тоже зависело от оккупантов.

Они то разрешали это сделать, то не разрешали. Тогда ребята сливали воду в цистерны из систем отопления домов.

Да и добираться на дежурство было непросто: постоянные обстрелы, бомбардировки. Не знаешь, где и когда столкнешься с вражескими солдатами.

– Очень тяжело было, – вспоминает пожарный. – Отвлекались тем, что рассказывали старые мирные истории. Книги читали.

После освобождения Тростянца украинской армией спасатели продолжают нести службу. Теперь они помогают врачам госпитализировать больных, доставляют воду жителям города, восстанавливают его жизнеспособность. Тем, кто хочет эвакуироваться, дают автобусы.

Источник: ГУ ГСЧС в Сумской области