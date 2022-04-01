Николаев героически противостоит российским войскам, которые 24 февраля вторглись на территорию Украины. Нелегко приходится всем, но более всего страдают старики и дети, а также эвакуированные в город жители близлежащих сел.
Все, кто нуждается в поддержке, могут получить гуманитарную помощь.
Что можно получить: Продукты питания, одежду и вещи первой необходимости, средства гигиены.
Кто может получить: Одинокие пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, люди, потерявшие жилье в результате обстрелов.
Что нужно сделать. Для получения гуманитарной помощи нужно предварительно позвонить по телефонам:
- Заводский район, ул. Кузнечная, 83 (093 918 7277, 063 340 2362, 31-00-25)
- Ингульский р-н, ул. 12 Продольная, 50-А (097 794 3307, 0635928746, 71-05-03, 64-89-89)
- Корабельный район, просп. Богоявленский, 301/2 (097 526 8136, 050 684 0954)
- Центральный р-н, ул. Шевченко, 19 (063 715 0941, 098 673 9756, 53-77-19)
- мкрн Варваровка, ул. Клубная, 82 (0936056939)
- мкрн Северный, ул. Арх. Старова, 6/11
- мкрн Терновка, ул. Илька Борщака, 5
Координатор Надежда 0680640622
График выдачи помощи: Пн-Сб, 9:00 – 12:00, после предварительной записи
Для семей с детьми
Координатор — Николаевский городской центр социальных служб.
Что можно получить: Детское питание, подгузники, средства детской гигиены и вещи.
Кто может получить: Семьи с детьми с инвалидностью, одинокие матери, опекунские или многодетные семьи и семьи военнослужащих/ТРО.
Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/RbjypPZpAmXPkpqs8
ГО МрійДій
Что нужно сделать: позвонить по номерам 099-654-57-06 или 099-651-16-29.
Заявка обрабатывают и через день вы получаете помощь в указанных пунктах в определенное время.
Что можно получить: Продукты питания, лекарства, средства личной гигиены.
Кто может получить: Пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери и все, кто действительно нуждается.
Где выдают помощь:
- ЮТЗ – Дворец культуры «Молодежный» (ул.Театральная, 1). График работы: 10:00–12:00
- Кульбакино (ул. Знаменская,39). График работы: 09:00–18:00
- Намыв (ул. Лазурная, 48). График работы: 10:00–16:00
- Центральный район («Детское пространство» на перекрестке Соборной и Большой Морской). График работы: 09:00–16:00
Источник: Корабелов.Інфо