С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
1 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:
01:00 — 754 Дарница — Харьков-Пасс.*
03:42 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*
04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.*
05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
06:45 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.*
08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*
13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск*
14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*
14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*
14:25 — 757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский*
15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов*
17:06 — 743 Дарница — Львов*
17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*
17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*
18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород*
19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*
19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*
19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов*
20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород*
20:12 — 49/50 Киев-Пасс — Трускавец*
20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта*
20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп*
21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*
21:22 — 98/97 Киев-Пасс — Ковель*
21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*
22:22 — 7/8 Киев-Пасс — Черновцы*
22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород
22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов*
22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*
23:59 — 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*
* билеты в продаже
Рейсы по станции Одесса 1 апреля 2022
14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*
17:14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*
18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль*
18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород*
21:31 — 12/11 Одесса-Главная – Львов*
22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*
22:25 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*
22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
Рейсы по станции Полтава 1 апреля 2022
07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*
08:33 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.*
14:15 — 149/150 Полтава Юг — Черновцы*
17:11 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*
23:20 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*
23:42 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
Рейсы по станции Харьков 1 апреля 2022
03:46 — 142/141 Лозовая — Львов
07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
08:30 – 753 Харьков-Пас. — Львов*
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
12:06 — 45/46 Лозовая — Ужгород
13:05 – 723 Харьков-Пас. — Киев-Пасс*
14:58 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*
19:27 – 795/796 Харьков-Пас. — Днепр*
20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
21:08 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*
21:43 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая*
Рейсы по станции Винница 1 апреля 2022
00:23 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная*
02:33 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*
03:52 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*
04:32 — 49/50 Трускавец – Киев-Пасс*
05:41 – 86/85 Запорожье-1 – Львов*
07:53 — 716/715 Пшемысль – Киев-Пасс*
11:25 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
17:15 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*
17:38 – 85/86 Львов – Запорожье-1*
23:14 — 49/50 Киев-Пасс — Трускавец*
Рейсы по станции Запорожье 1 апреля 2022
12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов
14:45 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск*
21:38 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Днепр на 1 апреля 2022
04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*
09:12 — 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*
10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*
14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец*
16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск*
19:10 – 54/53 Днепр – Одесса-Главная*
20:00 – 234/233 Днепр – Чоп
23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*
* билеты в продаже
Дополнительные эвакуационные рейсы на 1 апреля 2022
Краматорск:
- 13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №284/283 Краматорск — Львов.
Другие:
- 14:00 — №5501 Новозолотаревка — Лозовая
- 16:10 — №7931 Покровск — Днепр
- 23:30 — №234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця