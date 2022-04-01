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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 1 апреля 2022

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 1 апреля 2022 года. За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

03:46 — 142/141 Лозовая — Львов
07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
08:30 – 753 Харьков-Пас. — Львов*
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
12:06 — 45/46 Лозовая — Ужгород
13:05 – 723 Харьков-Пас. — Киев-Пасс*
14:58 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*
19:27 – 795/796 Харьков-Пас. — Днепр*
20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
21:08 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*
21:43 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

* билеты в продаже

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 1 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Фото: Укрзализныця

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