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Факты / Украина / Общество

Глава Гостомельской администрации призвал жителей не пытаться вернуться

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
бомбили Гостомель

Голова Гостомельської адміністрації Тарас Думенко закликав мешканців не намагатися поки що повертатися до своїх будинків, оскільки Гостомель залишається в зоні ворожого обстрілу.

У відеозверненні, оприлюдненому в Facebook, Думенко сказав, що наразі в Гостомелі дуже небезпечно.

— У Гостомелі зафіксована велика кількість мін і снарядів. Будь ласка, заради вашої безпеки, не намагайтеся потрапити до Гостомелю, — закликав він.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За мир у нашій країні виступають усі цивілізовані країни, які закликають президента РФ негайно припинити вогонь.

Понад місяця наші воїни ЗСУ відстоюють кордони та дають гідну відсіч російським окупантам, від дій яких страждають українські міста та мирні жителі. Що відбувається на 37-му добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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