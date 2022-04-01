Член делегации Украины на переговорах с Россией Рустем Умеров заявил, что пока рано говорить о конечных результатах переговоров, так как они пока на стадии формирования первых концептов.

— У этой войны много аспектов на данный момент, мы только на стадии формирования повестки, контуров этих переговоров, мы формируем первые концепты, первые тезисы, — рассказал Рустем Умеров.

Он добавил, что будущий договор по коллективной безопасности должен иметь какие-то рамки, чтобы потом вынести его на всеукраинский референдум.

— Мы воюем все вместе, и мы защищаем страну все вместе. Сначала мы спросим общество, а только затем вынесем этот вопрос в парламент. Сегодня обрисовываются тематические линии, а не конкретные решения, — отметил Умеров.

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Также он рассказал, что представители российской делегации верят в призрачных украинских нацистов.

— Они верят и искренне убеждены в той картине мира, которую описывают, и пытаются продать ее миру. Они этим живут. Именно поэтому во многих пунктах нам в принципе сложно хоть как-то приблизиться к согласованию позиций, мы исходим из разного понимания мира. У них свое видение побед и поражений, свои данные, их сложно сопоставить с нашим, — поделился Рустем Умеров.

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