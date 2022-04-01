Начисление и выплата пенсий за апрель в шести регионах, где ведутся активные боевые действия, состоялись авансом – с 25 по 27 марта – на общую сумму 8,8 млрд грн.

В частности, по данным Минфина, 25 марта была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях, 26 марта средства авансом направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области и 27 марта – в Киевскую.

Укрпочта в конце марта начала выплаты пенсий за апрель во всех регионах. Все клиенты национального почтового оператора получают пенсии адресно и наличными.

– Если человек сменил место жительства, в компании работает механизм переадресации выплат на любое другое доступное отделение. Для этого нужно обратиться в контакт-центр Укрпочты или Пенсионного фонда и указать данные вашего нового месторасположения, – объясняют в компании.

Если человек раньше получил пенсию в банке и сейчас не имеет доступа к банковскому отделению, он может обратиться в Пенсионный фонд для получения выплат в ближайшем отделении Укрпочты или передать заявление через почтальона или в любом почтовом отделении.