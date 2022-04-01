Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 37 день войны
Убили Убили
153 детей
Ранили Ранили
>245 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Общество

Пенсии за апрель уже выплачивают во всех регионах Украины

Валентина Летяк редактор ленты
пенсія гроші

Начисление и выплата пенсий за апрель в шести регионах, где ведутся активные боевые действия, состоялись авансом – с 25 по 27 марта – на общую сумму 8,8 млрд грн.

В частности, по данным Минфина, 25 марта была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях, 26 марта средства авансом направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области и 27 марта – в Киевскую.

Укрпочта в конце марта начала выплаты пенсий за апрель во всех регионах. Все клиенты национального почтового оператора получают пенсии адресно и наличными.

– Если человек сменил место жительства, в компании работает механизм переадресации выплат на любое другое доступное отделение. Для этого нужно обратиться в контакт-центр Укрпочты или Пенсионного фонда и указать данные вашего нового месторасположения, – объясняют в компании.

Если человек раньше получил пенсию в банке и сейчас не имеет доступа к банковскому отделению, он может обратиться в Пенсионный фонд для получения выплат в ближайшем отделении Укрпочты или передать заявление через почтальона или в любом почтовом отделении.

Читайте
Пенсии для ТРО и семьям погибших: как будут назначать выплаты

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источники: Укрпочта, Кабмин

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка