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Факты / Украина / Общество

Нужны истребители и ПВО: Воздушные силы ВСУ развеяли мифы о войне с Россией

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Нужны истребители и ПВО: Воздушные силы ВСУ развеяли мифы о войне с Россией

Воздушные силы Украины опровергли мифы о защите украинского неба, которые создают ложное представление о возможности успешно противостоять Воздушно-космическим силам РФ без существенной помощи союзников.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные опровергли следующие утверждения, которые распространяются в медиа:

  • успехов Украины на земле достаточно для победы;
  • Воздушные силы имеют оружие для защиты страны от России;
  • “стингеры” и другие ПЗРК компенсируют нехватку техники Воздушных сил Украины;
  • США и НАТО предоставляют Украине необходимое оружие. Союзники делают все возможное, кроме непосредственного участия в войне.

Воздушные силы отметили важность доминирования в воздушном пространстве для победы в войне. Однако сейчас Воздушно-космические силы РФ преобладают технологически и количественно над украинскими военными летчиками.

ПЗРК могут сбивать самолеты противника максимум на высоте в 5000 м. Чтобы сбивать крылатые ракеты нужны истребители и ЗРК средней и большой дальности. Пока партнеры не предоставили ответы на запросы относительно их получения.

Воздушные силы рассказали, что украинская авиация нуждается в истребителях F-16 и F-15. Пилоты будут способны освоить их в течение короткого времени. В то же время для ПВО необходимы ЗРК Patriot и NASAMS.

В ВСУ также просят журналистов всех стран быть внимательными и не поддерживать российскую армию, распространяя недостоверную информацию. Например, о том, что успехов Украины на земле якобы достаточно для победы.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

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