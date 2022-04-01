Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об источниках средств, благодаря которым будет осуществляться послевоенное восстановление Украины. Среди них есть арестованные и конфискованные активы России.

— Восстановление будут начинать во всех городах Украины… Источники разные. В первую очередь это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме того, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7, – заявил Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что после отмены военного положения в стране продолжит действовать чрезвычайное положение. Он будет действовать определенный период во время ликвидации последствий войны.

Четкий временной отрезок премьер-министр не назвал, однако отметил, что власти будут отдельно принимать решение о поэтапном выходе страны из таких состояний.