С 24 февраля в Украине началась полномасштабная война в результате российской агрессии. На территории страны было введено военное положение, а президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Она продлится в течение 90 дней со дня вступления в силу документа и будет проходить в четыре волны. Кого будут призывать в третью волну мобилизации – далее в материале Фактов ICTV.

Кого будут призывать

В военное положение все граждане обязаны носить с собой документы, которые следует предоставлять по первому требованию уполномоченного лица: сотрудников военных комиссариатов, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки.

После установления личности гражданину могут вручить повестку: для уточнения учетных сведений, прохождения медицинской комиссии, прибытия на военный участок, призыва на службу в Вооруженные силы Украины.

Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые обязаны явиться на вызов военкомата и стать на учет. Однако будут призывать не всех, а только необходимое для ВСУ количество солдат.

С 15 марта в Украине длится вторая волна мобилизации, во время которой призывают военных, проходивших срочную службу или служивших по контракту. Как только она закончится, начнется третья волна.

Мобилизация женщин

Женщин, состоящих на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут призвать в воинские части на службу. Она будет происходить в отдельных случаях по наиболее дефицитным для ВСУ военным специальностям:

медицинские;

связи;

вычислительной техники;

радиоэлектроники;

водители автотракторных (гусеничных) средств;

водолазы;

механики и монтажники авиационных машин;

картографии;

топогеодезии;

фотограммметрии;

аэрофотослужбы;

полиграфии;

кинорадиомеханики;

пищевой промышленности;

финансово-экономической деятельности.

Однако ни одну женщину не мобилизовали без ее согласия, сообщил начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Когда закончится мобилизация 2022

По указу президента №69/2022 от 24 февраля 2022 года, мобилизация продолжается на всей территории Украины. Призыв военнослужащих будет происходить в течение 90 дней со дня вступления в силу документа.

Фактически мобилизация в Украине закончится 24 мая, однако эта дата может меняться в зависимости от ситуации. Если начатая Россией война будет продолжаться, тогда ее срок продлят.