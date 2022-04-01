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Факты / Украина / Общество

В селе Новый Быков на Черниговщине оккупанты использовали детей как живой щит

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти

Мир должен знать об очередных ужасающих военных преступлениях российской армии против украинских детей.

— Россияне похищают малышей и используют их как живой щит при перемещении своих колонн техники, — сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. — По сообщению жителей села Новый Быков (Черниговщина), оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Таким образом они “страхуют” колонны с техникой.

Оккупанты берут в заложники детей, чтобы иметь гарантию, что местное население не сообщит координаты вражеской колонны украинским военным. Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

– Такие действия российских оккупационных войск нарушают право детей на жизнь, что закреплено статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка, – написала Людмила Денисова.

Обстрелы мирных населенных пунктов, убийство детей являются преступлениями против человечности и военными преступлениями в соответствии с Римским уставом международного уголовного суда.

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Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

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