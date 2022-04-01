Враг не оставляет своих планов полностью захватить Донецкую, Луганскую и Харьковскую области — Маляр

Враг не оставляет своих планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, также он посягает на Харьковскую область и пытается усилить свои позиции.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы и враг пытается их там сконцентрировать. Очевидно, это связано с планами совершать ракетные удары, — говорит Маляр.

Маляр добавила, что мы должны быть готовыми к возможным ракетным обстрелам врагом из этого района.

К сожалению, враг не уменьшает интенсивность ракетных обстрелов по всей территории Украины. По словам Маляр, враг не оставил ни одну из своих целей.

— Даже когда мы говорим о временных изменениях, например, условном отводе войск из Киевской и Черниговской области, то стоит понимать, что это не добровольный отвод, а результат работы ВСУ, — отметила Маляр.

Маляр также отметила, что мощная оборона Мариуполя не дала оккупантам рассредоточиться на другие направления.

— Мощная оборона Мариуполя не дала возможности врагу рассредоточить силы на другие направления. Он размещает свои силы на разные направления, но если есть такая мощная оборона, то она спасает другие направления, например, Кривой Рог или Запорожье, — сказала Маляр.

Она отметила, что пока на одних направлениях враг отводит свои войска, на других наоборот — наблюдается наращивание военной силы противника.