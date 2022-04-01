Пенсионеры, которые вынуждено покинули территорию Украины во время войны, получат свои пенсии. Все социальные выплаты продолжают начисляться и выплачиваться.

Если вы получали пенсию на банковскую карту, то она продолжит вам на нее поступать. Более того, за границей свободно можно пользоваться картами украинских банков. Никаких дополнительных обращений или подтверждающих документов в другой стране для этого не нужно. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Более того, без проблем можно снять наличку в банкомате. Ее автоматически переведут в валюту страны, в которой вы находитесь, по курсу национального банка Украины.

Для тех, кто получал пенсию через Укрпочту, процедура сложнее. Если есть возможность, тогда необходимо открыть счет в любом отделении Ощадбанка, чтобы спокойно получать пенсию за пределами нашей страны.

Необходимо найти любое отделение и прийти в него с паспортом и справкой с номером РНОКПП.

Также можно воспользоваться денежным переводом через АО Ощадбанк без открытия банковского счета. Это можно сделать через личный кабинет на веб-сайте электронных услуг.

В заявлении в орган Пенсионного фонда Украины и орган социальной защиты о переводе средств через АО Ощадбанк без открытия банковского счета необходимо указать:

ФИО получателя пенсии;

адрес проживания, по которому осуществлялась выплата за предыдущий период (до февраля 2022 года);

паспортные данные;

номер телефона;

способ получения;

новый адрес.

Следует отметить, что украинским беженцам оказывают разнообразную поддержку страны, в которые они выезжают. В том числе и юридическую помощь.