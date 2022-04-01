С 1 апреля и до прекращения или отмены военного положения в Украине физические лица-предприниматели первой и второй групп могут не уплачивать единый налог.

В то же время такими лицами декларация плательщика единого налога за соответствующий период не заполняется. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Изменения предусмотрены законом от 15 марта О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения (№2120-IХ).

Напомним, 15 марта Верховная Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс. Ими также предусмотрено снижение процентной ставки единого налога с 5% до 2%.

Уплачивать единый налог смогут также юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 10 млрд грн.