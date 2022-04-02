Для спасения раненых: в Украину передадут бронированные авто для медиков скорой помощи

В Украину планируют передать первую партию из семи бронированных автомобилей скорой медицинской помощи стандарта Stanag 4569 врачам для спасения раненых украинских защитников и мирных жителей, находящихся в зоне активных боевых действий.

Партию бронированных машин, способных обеспечить надежную защиту медиков, воинов и мирных граждан, готовятся отправить из Великобритании уже на следующей неделе.

Эти транспортные средства принадлежали Министерству обороны Британии. Машины превратил в реанимобили с необходимым медицинским оборудованием один из крупнейших производителей карет скорой помощи.

Компания Venari Group создала эти бронеавтомобили на бесприбыльной основе. Работники предприятия работают круглосуточно, чтобы оборудовать бронированные машины для Украины как можно скорее.

Виктор и Елена Пинчук выразили благодарность посольству Украины в Великобритании, компании Venari Group, члену британского парламента Эндрю Перси за поддержку и помощь в реализации этого проекта.

Источник: Фонд Виктора Пинчука