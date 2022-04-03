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Факты / Украина / Общество

Одеяла от Японии и $300 млн от США: в МИД рассказали об усилиях в поддержку Украины

Юля Захарченко редактор ленты
МЗС України

Украинские дипломаты работают над тем, чтобы обеспечить регулярные поставки военной, финансовой, гуманитарной помощи в Украину и усилить международные санкции против Российской Федерации.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что сегодня на встрече в Варшаве главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Японии Йошимиса Хаяши обсудили шаги, чтобы усилить санкционное давление на Россию.

Поддержка Украины

Министерство обороны США выделит Украине $300 млн помощи безопасности. Речь идет о начале финансирования программы Пентагона Инициатива безопасности помощи Украины, чтобы наше государство могло усилить свои способности.

Российская изоляция от мира

Посольство России в Праге теперь находится на улице Украинских героев. В такой способ Чехия решила поддержать Украину, которая 38 дней страдает от полномасштабной российской агрессии.

Литва первой из стран-членов Европейского Союза полностью отказалась от импорта российского газа.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс сообщил о блокировке еще одного самолета, имеющего связи с российскими олигархами.

Итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью €3 млн, принадлежащую подсанкционному российскому гражданину.

Все рейсы авиакомпании Wizz Air из и в Российскую Федерацию отменят до 30 октября 2022 года.

Гуманитарная помощь

Посольство Украины в Великобритании закупило 30 бронированных карет скорой помощи.

Германия планирует выделить €49 млн на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине.

Япония решила передать 5 тыс. одеял, 4,5 тыс. карематов и 8,5 тыс. матрасов для нужд украинцев, вынужденных покинуть дома из-за российской агрессии.

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Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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