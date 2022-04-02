Журналисты с мариупольского телевидения, которым удалось выбраться из ада, устроенного российскими агрессорами, разыскивают спасшихся жителей города и записывают их истории.

Истории, которые станут свидетельствами зверства российских войск, вторгшихся на мирную землю Украины 24 февраля 2022 года.

Эта история участников того трагического события, когда российский пилот сбросил бомбы на здание Мариупольского драмтеатра.

Еще не придумали слов, чтобы описать ощущения маленькой девочки, которая потеряла маму, папу и маленькую сестричку во время бомбардировки Мариуполя.

Сама она чудом смогла выжить и выбраться из-под обломков, когда русские разбомбили театр в Мариуполе. Да, именно тот драмтеатр, где прятались от обстрелов почти тысяча людей. Тот самый театр, где погибли почти 300 мариупольцев — женщины, дети, старики.

Лера с мамой, маленькой сестричкой и папой тоже прятались от практически беспрерывных обстрелов Мариуполя в здании драматического театра. Ее бабушка с дедушкой в тот день тоже укрывались в щитовой театра, когда прилетел русский самолет.

— Было две бомбы, — рассказала Ирина, бабушка Леры. — Где-то в 10-30 произошел взрыв. Нас засыпало. Соседка кричит, Ира, на втором этаже дети! Мы выбрались и побежали туда. А там… На них упал третий этаж. И вдруг видим, внучка ползет. И еще одна соседская девочка выбралась. Мы выбежали на улицу.

А самолет все летал и летал. Его не было видно, но рев моторов разрывал пространство.

Сын Ирины с товарищами до бомбардировки готовил еду для всех людей, которые прятались, а по сути, жили в драмтеатре. Их накрыло сразу. Никого в живых не осталось. Ничего не осталось…

Невестка Ирины и младшая, почти трехлетняя Каролина, оставались под завалами, когда в здании, вернее в том, что от него осталось, начался пожар.

— Внучка, когда выбиралась, слышала, что Каролиночка (2 года и 7 месяцев) откашливалась, то есть она была жива, — продолжила рассказ Ирина. — Потом начался пожар, и они сгорели заживо.

Бабушка с дедушкой остановили машину, которая направлялась к выезду из города.

— Нам было все равно, куда ехать, — говорит Ирина. — Лишь бы подальше от того ужаса. Нам надо было спасать внучку.

Лерочка очень хочет снова увидеть родителей.

— Хочу, чтобы они появились предо мной и я их увидела, — говорит девочка.

Сколько еще свидетельств мы услышим об этой войне. От мариупольцев, харьковчан и жителей Чернигова. Нельзя упустить ни одного слова. Эти леденящие кровь истории мариупольцев должен услышать весь мир.

Источник: MRPL.CITY

Фото: MRPL.CITY