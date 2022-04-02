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Факты / Украина / Общество

На Львовщину доставили четыре авто скорой помощи от литовского фонда

Юля Захарченко редактор ленты
швидка допомога

Во Львовскую область доставили четыре автомобиля скорой медицинской помощи от литовского фонда Blue and Yellow, ранее передавшего Украине сотню джипов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что Литва – это страна, оказывающая Украине реальную поддержку во время полномасштабной российской агрессии.

— Пока на украинской земле идет война и гибнут наши люди, для нас есть только белое и черное. Те, кто за нас, за демократию, за европейские ценности, за жизнь и за них – за дремучесть, терроризм и смерть, — убежден Максим Козицкий.

Он отметил, что Литва и Польша – настоящие друзья Украины, которые оказывают помощь нашим защитникам и мирным жителям в сложное для страны время.

Помощь Украине

В Украину планируют передать первую партию из семи бронированных автомобилей скорой помощи для спасения раненых украинских защитников и мирных жителей.

Эти транспортные средства способны обеспечить надежную защиту медиков, военных и гражданских жителей, которые готовятся отправить с территории Британии уже на следующей неделе.

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Фото: УНИАН

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