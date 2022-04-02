На временно оккупированных территориях российские военные собирают данные о гражданах

На временно оккупированных территориях Украины российские военные собирают личные сведения жителей, чтобы начать преследовать и запугивать граждан.

Под прицел вражеской армии попали военные, их семья, общественные активисты, журналисты и культурные деятели.

По данным Центра противодействия дезинформации, захватчики делают это под предлогом так называемой “переписи населения” или во время раздачи “гуманитарной помощи” мирным жителям.

— Существует большая вероятность того, что оккупанты будут также пытаться использовать эту информацию во время проведения так называемых “референдумов”, например, в Херсоне, — считают в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД предупредили, что вражеская армия придумывает новые коварные планы, чтобы навредить украинским гражданам и использовать их данные для успешного исполнения своих преступных намерений.

Жителей временно оккупированных территорий просят быть внимательными, никому не предоставлять личную информацию и оригиналы документов, сообщить своим родным и друзьям о возможной опасности.