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Факты / Украина / Общество

На временно оккупированных территориях российские военные собирают данные о гражданах

Юля Захарченко редактор ленты
російські військові

На временно оккупированных территориях Украины российские военные собирают личные сведения жителей, чтобы начать преследовать и запугивать граждан.

Под прицел вражеской армии попали военные, их семья, общественные активисты, журналисты и культурные деятели.

По данным Центра противодействия дезинформации, захватчики делают это под предлогом так называемой “переписи населения” или во время раздачи “гуманитарной помощи” мирным жителям.

— Существует большая вероятность того, что оккупанты будут также пытаться использовать эту информацию во время проведения так называемых “референдумов”, например, в Херсоне, — считают в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД предупредили, что вражеская армия придумывает новые коварные планы, чтобы навредить украинским гражданам и использовать их данные для успешного исполнения своих преступных намерений.

Жителей временно оккупированных территорий просят быть внимательными, никому не предоставлять личную информацию и оригиналы документов, сообщить своим родным и друзьям о возможной опасности.

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Фото: Depositphotos

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