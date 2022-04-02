Оперативно и под пулями: как в условиях войны удается обеспечивать связь

В условиях войны специалистам удается обеспечивать большинство мирных жителей мобильной связью и доступом в интернет. Для этого государственные органы и операторы провели совместные консультации.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь отметил, что перед введением военного положения с телекоммуникационными операторами говорили о недопустимости отключения мобильной связи.

— Мы еще перед войной провели ряд консультаций с телеком-операторами по поводу недопустимости отключения мобильной связи и призвали их не идти на такой шаг. Нам удалось стать единственной командой, которая дает украинцам возможность общаться и оперативно, местами под пулями, устраняет повреждения, – отметил он.

Юрий Щиголь добавил, что обеспечить население мобильной связью и доступом в интернет в условиях войны удалось благодаря совместной работе государственных органов и операторов.

По словам главы Госспецсвязи, были случаи, когда команды одних операторов мобильной или интернет-связи восстанавливали доступ к сети своих бывших конкурентов.

К их работе присоединилось большое количество волонтеров – специалистов, имеющих соответствующие технические навыки, которые во время военного положения согласились без какой-либо оплаты или обеспечивать связь мирным жителям.