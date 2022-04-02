Отравились пирожками и алкоголем: российские военные попадают в больницы

Украинцы защищают свою землю от российских военных всеми возможными способами – в частности, граждане дают захватчикам ядовитую пищу. Представители вражеской армии не отказываются и от алкоголя, а затем попадают в больницы.

По данным Министерства обороны Украины, местные жители Харьковской области “угостили” военных из 3 мотострелковой дивизии Российской Федерации отравленными пирожками.

В результате двое российских наемников умерли сразу, еще 28 вражеских военнослужащих попали в реанимацию. Информация об их текущем состоянии уточняется.

Еще около 500 российских военных 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в медицинских учреждениях в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

В Минобороны Украины подчеркнули, что российское командование списывает эти случаи на так называемые “не боевые потери”.