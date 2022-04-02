Несмотря на войну: тысячи украинских беженцев возвращаются домой по разным причинам

В Перемышле тысячи украинских беженцев возвращаются домой, несмотря на то, что Россия продолжает вести войну против Украины. Согласно последним данным пограничной службы Польши, в понедельник примерно 12 тыс. человек вернулись в Украину, а во вторник – 13 тыс. человек.

Как пишет Politico, причины у каждого украинца разные. У кого-то деньги закончились, другие не смогли найти доступное жилье за ​​пределами спецлагерей, а кого-то тянет домой. В Польше, принявшей больше всего беженцев (около 2,3 млн) задержки в получении помощи от правительства.

— Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию. А в нашем доме никого сейчас нет. Я уехала, чтобы собраться с силами. И теперь мы возвращаемся, чтобы ждать конца войны в Украине, — отметила 42-летняя Лилия Шуба из Виноградова.

На границе работают волонтеры со всей Европы, в частности, и в Перемышле. 23-летняя Ада Вордсворт, прервавшая обучение в Оксфордском университете, чтобы помочь беженцам в качестве переводчика, была шокирована теми, кто решил вернуться.

— Я была совершенно удивлена ​​когда это увидела. Это шокировало. Первая семья, которую я встретила, действительно хотела поехать в Харьков, — вспомнила волонтер.

В начале только один или два человека хотели вернуться. Обычно они хотели унести домашних животных или родственников.

— Западные СМИ изображают Украину как серую, мрачную, депрессивную постсоветскую территорию, куда никто не хочет возвращаться. Но на самом деле все, с кем я разговаривала, хотят вернуться, как только это будет возможно. В общем, это люди, которые не смогли найти работу или жилье. Остальных обманули и они потеряли много денег в Польше, — отметила Вортсворт.