В России стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычного.

Потому что призывников этого года могут отправить на войну против Украины. А это гарантированная смерть для большинства молодых ребят.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем новом обращении.

Зеленский обратился к российским призывникам и их родителям, чтобы предупредить.

— Нам здесь не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома, — подчеркнул президент Украины.

Отдельно Зеленский остановился на призыве РФ людей из Крыма. Он подчеркнул, что это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое будет наказание.

— Саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить, — обратился к крымчанам Зеленский.

Также Зеленский сообщил о назначении неизвестных руководителей на временно оккупированных южных районах Украины, куда зашли российские войска.

По словам Зеленского, там еще и угрожают работникам предприятий и органов власти – чтобы они сотрудничали с этими обманутыми назначенцами.

— Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра — это вопрос второстепенный. Главное — неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в “гауляйтеры”, может уже делать себе прописку где-то в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение, — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что на севере нашей страны продолжается отход оккупантов. Медленный, но заметный. На определенных направлениях их отгоняет ВСУ, где-то — они сами отступают.

Зеленский призвал жителей освобожденных городов не спешить возвращаться назад, ведь там все равно опасно.

— Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, также должен быть очень осторожным! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще надо подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована, — сказал президент Украины.

Также Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Говорили о гуманитарной ситуации в украинских городах, которые подвергаются обстрелам от оккупантов. Отдельно обсудили ситуацию в Мариуполе.

— Европа не имеет права реагировать молчанием на то, что происходит с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир, — отметил Зеленский.

Также сегодня работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тыс. 266 человек. В частности 3 тыс. 71 человека из Мариуполя.

Вечером Зеленский встретился с председателем Европейского парламента Робертой Мецолою в Киеве.

— Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Также говорили о поставках оружия и поддержке этого парламентариями Европы. А еще — о санкционной политике. О более глубокой санкционной политике против России. Потому что если эмбарго, то эмбарго. Если SWIFT, то для всех банков. А если о бизнесе с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний с российского рынка, — рассказал президент Украины.

Уже традиционно Зеленский подписал указ о награждении наших защитников — семи военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации. Троим них двоих — посмертно.