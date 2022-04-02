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Факты / Украина / Общество

РФ собирает военных на Донбассе и готовится к новым ударам — Зеленский

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
РФ собирает военных на Донбассе и готовится к новым ударам — Зеленский

Российских военных нагоняют на Донбасс и на Харьковское направление.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем новом обращении.

Зеленский отметил, что РФ готовится к новым мощным ударам.

— Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский акцентировал, что впереди — сложные сражения.

— Сейчас еще нельзя думать, будто мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует — что наступает мир, — сказал президент Украины.

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Фото: Офис президента

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