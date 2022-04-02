РФ собирает военных на Донбассе и готовится к новым ударам — Зеленский

Российских военных нагоняют на Донбасс и на Харьковское направление.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем новом обращении.

Зеленский отметил, что РФ готовится к новым мощным ударам.

— Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский акцентировал, что впереди — сложные сражения.