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Факты / Украина / Общество

В освобожденных городах на Сумщине продолжают восстанавливать инфраструктуру, связь и транспорт

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В освобожденных городах на Сумщине продолжают восстанавливать инфраструктуру, связь и транспорт

В Сумской области продолжают помогать людям в освобожденных от российских оккупантов общинах.

Об этом сообщает председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Завозим продукты, лекарства, предметы гигиены! Продолжаем восстанавливать инфраструктуру, связь, транспортное сообщение, — написал Живицкий.

Также Живицкий сообщил, что в Тростянце частично восстановили электроснабжение. А вот в районах от Белополья до Конотопа ситуация не спокойная.

Живицкий призвал жителей Конотопщины не выходить на улицу без особой надобности.

— Прошу жителей Конотопщины держаться, не выходить не улицу без особой надобности, быть осторожными! Ситуацию мы хорошо знаем и работаем!,- подчеркнул Живицкий.

Сегодня Живицкий провел встречу с представителями промышленных предприятий. По словам главы ОВА необходимо и дальше восстанавливать экономику государства и налаживать производство.

— Приятно, что на освобожденных территориях, где вчера были орковские танки уже едут наши мирные тракторы и сеялки! Не смотря ни на что — будем сеяться!,- подчеркнул Дмитрий Живицкий.

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