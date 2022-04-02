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Факты / Украина / Общество

За сегодняшний день эвакуировано более 4 тыс. человек: Верещук о гуманитарных коридорах

Юля Захарченко редактор ленты
Ірина Верещук

Сегодня из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье гуманитарными коридорами доехали 1 263 человека, среди которых есть 765 граждан из Мариуполя и 498 жителей Запорожской области (город Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка).

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о результатах гуманитарных коридоров.

В Васильевке 10 автобусов с более чем 300 мариупольцами прошли последний блокпост российских войск и продолжается движение колонн людей на частном транспорте.

В течение субботы в Луганской области удалось эвакуировать 2 650 жителей городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и поселка городского типа Нижнее. Всего за сегодня эвакуировано 4 217 человек.

Из города Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев. Часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю, сообщила Верещук.

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Фото: Офис президента

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