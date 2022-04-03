С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

3 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

01: 00 — №754 Дарница — Харьков-Пас.

03:42 — 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*

04:16 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.*

05:05 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — №142/141 Львов — Лозовая

06: 45-№722 Киев — Пас — Харьков-Пас.*

08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль*

11: 46 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

13:09 — №142/141 Лозовая — Львов

14: 07 — №749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск*

14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена*

14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский*

14:25 — 757/758 Київ-Пас — Могилів-Подільський*

15: 02 — №55/56 Киев-Пас — Рахов*

17: 06 — №743 Дарница — Львов*

17: 09 — №13/14 Киев-Пас — Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пас — Кропивницкий*

17: 42 — №792/791 Киев-Пас — Кременчуг*

18: 30 — №81/82 Киев-Пас — Ужгород*

19: 06 — №43/44 Киев-Пас — Ивано-Франковск

19: 13 — №67/68 Киев-Пас — Варшава*

19:13 — №909/910 Киев-Пас — Хелм*

19: 48 — №95/96 Киев-Пас — Рахов*

20: 05 — №29/30 Киев-Пас — Ужгород*

20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец*

20:21 — №57/59 Киев-Пас — Ворохта*

20: 21 — №60/58 Киев-Пас — Чоп*

21: 07-№38/37 Киев-Пас — Запорожье-1*

21: 15 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная*

21: 22 — №98/97 Киев-Пас — Ковель*

21: 28 — №76/75 Киев-Пас — Кривой Рог-Главный*

22:22 — №7/8 Киев-Пас — Черновцы*

22: 27 — №45/46 Лозовая — Ужгород

22: 37 — №91/92 Киев-Пас — Львов*

22:49 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*

23: 46 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий*

23:59 — 139/140 Киев-Пасс — Камянец-Подольский*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Одесса 3 апреля 2022

14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов*

17:14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*

18:22 — №35/36 Одесса-Главная — Пшемысль*

18: 22 — №38/37 Одесса-Главная — Ужгород*

21:31 — №12/11 Одесса-Главная — Львов*

22: 03 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*

22: 25-№8/7 Одесса — Главная — Харьков-Пас.*

22: 32 — №238/237 Одесса-Главная — Ужгород

* билеты в продаже

Рейсы по станции Полтава 3 апреля 2022

07: 27-№8/7 Одесса — Главная — Харьков-Пас.*

08: 33-№1/2 Ивано — Франковск — Харьков-Пас.*

14: 15 — №149/150 Полтава Юг — Черновцы*

17: 11 — №17/18 Харьков-Пас. — Львов*

23: 20 — №1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*

23: 42 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Харьков 3 апреля 2022

03:46 — №142/141 Лозовая — Львов

07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*

08: 30 — №753 Харьков-Пас. — Львов*

11: 30 — №209/210 Харьков-Пасс. — Ивано-Франковск

12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород

13: 05 — №723 Харьков-Пас. — Киев-Пас*

14:58 — 17/18 Харьков-Пасс. — Львов*

19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр*

20:35 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий

21:08 — 1/2 Харьков-Пасс. — Ивано-Франковск*

21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

*билеты в продаже

Рейсы по станции Винница 3 апреля 2022

00: 23 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная*

02: 33 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий*

03: 52 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*

04: 32 — №49/50 Трускавец — Киев-Пас*

07:53 — №716/715 Пшемысль — Киев-Пас*

11:25 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль*

17:15 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский*

17:38 — № 85/86 Львов — Запорожье-1*

23:14 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Запорожье 3 апреля 2022

12: 20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов

14: 45 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск*

21: 38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Днепр на 3 апреля 2022

04: 45-№38/37 Киев — Пас-Запорожье-1*

06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.*

09:12 — 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм*

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец*

16:39 — 6/5 Запорржье-1 — Ивано-Франковск*

19:10 — 54/53 Днепр — Одесса-Главная*

20:00 — 234/233 Днепр — Чоп

23:11 — 37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Дополнительные эвакуационные рейсы на 3 апреля 2022

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов

Другие:

14: 00 — №5501 Новозолотаревка — Лозовая

16: 10 — №7931 Покровск — Днепр

23:30 — №234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця