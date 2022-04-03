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Факты / Украина / Общество

Один человек уже погиб: россияне оставили в Чернобыле коробки с минами

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Зона відчуження Чорнобиль

Сотрудники Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения смогли попасть на территорию города Чернобыль и подняли над ним украинский флаг.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в эфире информационного марафона Евгений Крамаренко. По его словам, вдоль дорог Чернобыльской зоны находится много коробок из-под мин, которые оставили российские захватчики.

— Вчера был случай детонации одного заряда. Погиб один сотрудник Государственного специализированного предприятия Северная Пуща, — говорит он.

Также Крамаренко рассказал, что пожары фиксировали в западной части отчуждения на границе с Житомирской областью и возле Чернобыльской АЭС. Согласно спутниковым снимкам, загорелось около 10 тыс. га леса. Частично с помощью спасателей, частично благодаря погодным условиям все эти пожары ликвидированы.

— Пожары, которые были на границе с Житомирской областью, вероятно, вызвали боевые действия. А что касается Чернобыльской АЭС, то наши сотрудники заметили, что во время движения танков искрит выхлопная система. От этого неоднократно фиксировались возгорание сухой травы, — отметил он.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что среди военнослужащих РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, которые базировались в Чернобыльской зоне.

Крамаренко объяснил, что в Рыжем лесу достаточно сильный радиоактивный фон. Однако оккупантам это не помешало оборудовать на одной из дорог блокпост.

— Мы раньше анализировали эту территорию. Если человек не будет двигаться и стоять на одном месте в течение 24 часов, то он получит годовую дозу облучения. А если он начнет физическую активность и нарушит верхний слой почвы, то риск облучения увеличится в разы, — добавил он.

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Фото: Depositphotos

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