Сотрудники Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения смогли попасть на территорию города Чернобыль и подняли над ним украинский флаг.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в эфире информационного марафона Евгений Крамаренко. По его словам, вдоль дорог Чернобыльской зоны находится много коробок из-под мин, которые оставили российские захватчики.

— Вчера был случай детонации одного заряда. Погиб один сотрудник Государственного специализированного предприятия Северная Пуща, — говорит он.

Также Крамаренко рассказал, что пожары фиксировали в западной части отчуждения на границе с Житомирской областью и возле Чернобыльской АЭС. Согласно спутниковым снимкам, загорелось около 10 тыс. га леса. Частично с помощью спасателей, частично благодаря погодным условиям все эти пожары ликвидированы.

— Пожары, которые были на границе с Житомирской областью, вероятно, вызвали боевые действия. А что касается Чернобыльской АЭС, то наши сотрудники заметили, что во время движения танков искрит выхлопная система. От этого неоднократно фиксировались возгорание сухой травы, — отметил он.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что среди военнослужащих РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, которые базировались в Чернобыльской зоне.

Крамаренко объяснил, что в Рыжем лесу достаточно сильный радиоактивный фон. Однако оккупантам это не помешало оборудовать на одной из дорог блокпост.