Сотрудники Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения смогли попасть на территорию города Чернобыль и подняли над ним украинский флаг.
Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в эфире информационного марафона Евгений Крамаренко. По его словам, вдоль дорог Чернобыльской зоны находится много коробок из-под мин, которые оставили российские захватчики.
— Вчера был случай детонации одного заряда. Погиб один сотрудник Государственного специализированного предприятия Северная Пуща, — говорит он.
Также Крамаренко рассказал, что пожары фиксировали в западной части отчуждения на границе с Житомирской областью и возле Чернобыльской АЭС. Согласно спутниковым снимкам, загорелось около 10 тыс. га леса. Частично с помощью спасателей, частично благодаря погодным условиям все эти пожары ликвидированы.
— Пожары, которые были на границе с Житомирской областью, вероятно, вызвали боевые действия. А что касается Чернобыльской АЭС, то наши сотрудники заметили, что во время движения танков искрит выхлопная система. От этого неоднократно фиксировались возгорание сухой травы, — отметил он.
Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что среди военнослужащих РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, которые базировались в Чернобыльской зоне.
Крамаренко объяснил, что в Рыжем лесу достаточно сильный радиоактивный фон. Однако оккупантам это не помешало оборудовать на одной из дорог блокпост.
— Мы раньше анализировали эту территорию. Если человек не будет двигаться и стоять на одном месте в течение 24 часов, то он получит годовую дозу облучения. А если он начнет физическую активность и нарушит верхний слой почвы, то риск облучения увеличится в разы, — добавил он.