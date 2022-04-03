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Факты / Украина / Общество

Россияне насиловали украинских девушек и женщин, чтобы покорить и запугать мирное население — посол Великобритании

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Россияне насиловали украинских девушек и женщин, чтобы покорить и запугать мирное население — посол Великобритании

Посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс в Украине на своей странице в Twitter заявила, что сейчас российские оккупанты используют изнасилование как орудие войны.

— Хотя мы еще не видим в полной его использование в Украине, уже ясно, что оно стало частью российского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей — сознательно как акт подчинения, — пишет госпожа Симмонс.

В связи с тем, что на освобожденных территориях Киевщины украинские военные нашли доказательства зверств российских извергов – тела изнасилованных и убитых ими людей, госпожа посол напомнила, что изнасилование является военным преступлением. Так, под Бучей нашли тела 4-5 девушек, которых оккупанты пытались еще и сжечь.

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Международный уголовный суд начал собирать доказательства и расследует военные преступления россиян и преступления против человечности, совершенные ими в Украине. Изнасилование и другие формы сексуального насилия, связанного с войной, также относятся к таким преступлениям. Если вы стали свидетелем или жертвой обстрелов или других преступлений РФ в Украине, сообщите государственный ресурс  www.warcrimes.gov.ua .

Источник: Мелинда Сименс

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Фото: ГСЧС

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