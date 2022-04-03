С начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулось около 537 тыс. граждан.

Об этом сообщает МВД со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

— За прошлую неделю из Украины выбыло 144 тыс. человек. 88 тыс. – прибыли в Украину. В целом, с начала открытой агрессии со стороны Российской Федерации в Украину вернулось около 537 тыс. наших соотечественников, — говорится в сообщении.

За предыдущие сутки 2 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 67 тыс. человек и 16 тыс. транспортных средств. В ГНСУ отмечают, что пассажиропоток на западном участке границы несколько увеличился как на выезде, так и на въезде.

Из Украины за прошлые сутки выехали более 37 тыс. человек. Около 23 тыс. из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные – через пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой областях. На данный момент во всех вышеуказанных направлениях очереди пешеходов и транспортных средств почти отсутствуют.

В Украину за минувшие сутки прибыли около 30 тыс. человек, около 26 тыс. из них – украинцы. Кроме того, за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 560 транспортных средств с гуманитарными грузами.