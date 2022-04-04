Закарпатье получило 18 специальных модульных домов, которые могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях.

Их привез бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине в США.

Закарпатье получило от США 18 модульных домов для временного проживания / 3 фотографии

В виде гуманитарной помощи дома направят в Киевскую область, которую недавно освободили от оккупантов и где люди остались без крова из-за бомбежки.

— Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках, восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье, – отметил Виктор Никита, глава Закарпатской ОВД.

По словам Джорджа Патаки, такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

Фото: Закарпатская ОВА