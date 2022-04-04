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Факты / Украина / Общество

Жителям Донецкой области рекомендуем выехать из-за возможной эскалации — председатель ОВА

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Павло Кириленко

Жителей Донбасса призывают уехать из региона из-за угрозы военной эскалации. Об этом заявил глава ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

– Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, по какому пути они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг самое местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов, — заявил он.

Кириленко добавил, что в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Красногоровка сейчас неспокойно. Обстрелы происходят постоянно, военные РФ готовят и по местному населению, и по жилым домам.

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