Жителей Донбасса призывают уехать из региона из-за угрозы военной эскалации. Об этом заявил глава ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

– Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, по какому пути они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг самое местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов, — заявил он.