Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 4 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Харькова
- 03:46 — №142/141 Лозовая — Львов
- 07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*
- 08: 30 — №753 Харьков-Пас. — Львов*
- 11: 30-№229/230 Харьков — Пас. — Ужгород
- 12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород
- 15: 09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов*
- 19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр*
- 20: 15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*
- 20:35 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
- 22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая*
* билеты в продаже
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця