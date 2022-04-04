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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 4 апреля 2022 года

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 4 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

  • 03:46 — №142/141 Лозовая — Львов
  • 07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*
  • 08: 30 — №753 Харьков-Пас. — Львов*
  • 11: 30-№229/230 Харьков — Пас. — Ужгород
  • 12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород
  • 15: 09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
  • 17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов*
  • 19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр*
  • 20: 15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*
  • 20:35 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
  • 22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

* билеты в продаже

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 4 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Фото: Укрзализныця

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