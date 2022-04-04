С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.
Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.
4 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:
- 07: 10 — №35/36 Львов — Пшемысль*
- 08: 30-№715/716 Киев — Пас-Винница* (11: 25) — Пшемысль*
- 10: 30 — №901/902 Днепр — Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17: 02 — №814/813 Львов — Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 18: 22 — №35/36 Одесса — Пшемысль*
- 19:13 — №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев — Хелм*
* билеты в продаже
Рейсы в Словакию на 4 апреля 2022 года
- 11: 35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13: 49)
- 16: 50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18: 13)
Рейсы в Венгрию на 4 апреля 2022 года
- Чоп — Захонь — в течение всего дня будут курсировать восемь пар поездов с интервалом три часа
- 12: 30 №33 Мукачево — Будапешт
- 16: 30 №32521 Мукачево — Будапешт
Рейсы в Румынию на 4 апреля 2022 года
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча
Рейсы в Австрию на 4 апреля 2022 года
- 14:07 №749/750 Киев — Львов (21:00) — Вена*
* билеты в продаже
Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.