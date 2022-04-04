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Факты / Украина / Общество

Международные эвакуационные поезда на 4 апреля: направления и расписание рейсов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Международные эвакуационные поезда на 4 апреля: направления и расписание рейсов

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

4 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:

  • 07: 10 — №35/36 Львов — Пшемысль*
  • 08: 30-№715/716 Киев — Пас-Винница* (11: 25) — Пшемысль*
  • 10: 30 — №901/902 Днепр — Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17: 02 — №814/813 Львов — Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 18: 22 — №35/36 Одесса — Пшемысль*
  • 19:13 — №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев — Хелм*

* билеты в продаже

Рейсы в Словакию на 4 апреля 2022 года

  • 11: 35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13: 49)
  • 16: 50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18: 13)

Рейсы в Венгрию на 4 апреля 2022 года

  • Чоп — Захонь — в течение всего дня будут курсировать восемь пар поездов с интервалом три часа
  • 12: 30 №33 Мукачево — Будапешт
  • 16: 30 №32521 Мукачево — Будапешт

Рейсы в Румынию на 4 апреля 2022 года

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча

Рейсы в Австрию на 4 апреля 2022 года

  • 14:07 №749/750 Киев — Львов (21:00) — Вена*

* билеты в продаже

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 4 апреля 2022

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