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Факты / Украина / Общество

На трассе Киев–Чоп построят временную переправу через реку Ирпень

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ірпінь зруйнований міст

На месте разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп построят временную переправу. Уже началась подготовка к ее сооружению.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, переправу откроют примерно спустя две недели. Полноценное движение по одному проезду запустят через два месяца, а по обоим проездам – спустя 3-4 месяца.

Кроме того, около десяти дней займет строительство временной переправы на месте разрушенного моста через р. Ирпень на трассе Р-30. Полноценный ремонт моста будет длиться 2-3 месяца.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил город Бучу в Киевской области, где во время оккупации российскими войсками произошли массовые убийства мирных жителей.

Президент осмотрел дорогу с уничтоженной техникой российской армии, а также разрушенный мост через р. Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп и на трассе Р-30.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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