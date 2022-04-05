Россия заблокировала 7 автобусов из Мариуполя: Верещук об эвакуации и гумкоридорах

Благодаря гуманитарным коридорам в понедельник, 4 апреля, были эвакуированы 3 376 человек. Однако россияне снова нарушали договоренности.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек. Из них из Мариуполя – 1 553 человека. 805 украинцев уехали из Запорожской области. Речь идет о жителях городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

— Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, до сих пор заблокирована в городе Мангуш. Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с нами и свои собственные обещания, — подчеркнула Верещук.