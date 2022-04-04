Такого ужаса я никогда не видел: Монастырский об освобожденных городах Киевщины

Буча, Ирпень, Гостомель и еще десятки городов и сел Киевской области, освобожденных от оккупантов, пока остаются не безопасными.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Монастырский рассказал, что в большинстве населенных пунктов, где были оккупанты, находиться очень опасно, ведь враг заминировал почти всю территории.

— Мы не называем количество погибших среди мирных жителей, но эта цифра, очевидно будет измеряться сотнями. Сейчас от туда вывозят трупы, описывают, работают специалисты, — сообщил Монастырский.

Сейчас в городах уже работают специалисты и разминируют территории. Монастырский сообщил, что враг оставил очень много растяжек, особенно в лесополосах, возле домов и на входах в квартиры.

По словам Монастырского в городах оставались десятки людей, которые переживали этот кошмар.

— Часть из этих людей была вывезена в первые дни освобождения городов. Те, кто желал или нуждался в помощи, медицинской — в первую очередь, были направлены в киевские больницы, им помогли, — сообщил министр.

По словам министра, в городах остались люди, которые отказались покидать свои дома, даже после 30-ти страшных дней оккупации.

— Многие местные жители считаются без вести пропавшими, пока мы не знаем точную их цифру, но это много людей. Сейчас мы устанавливаем, по свидетельствам местных жителей, кто именно был похищен или замучен русскими, — заметил Монастырский.

Монастырский также сообщил, что сейчас освобожденные города Киевщины контролируются ВСУ и территориальной обороной.

— Сегодня мы активно работаем с руководителями Военных администраций, чтобы и местные жители имели возможность охранять те дома, которые находятся в более безопасных местах и улицах, — сообщает министр.

Министр сообщил, что на несколько дней, в этих городах будет введен комендантский час, чтобы вычистить дороги от взрывоопасных предметов, проверить наличие диверсантов и забрать тела погибших.

Лишь после этого, у местных жителей, которые уехали появится ограниченная возможность вернуться обратно.