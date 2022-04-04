В Энергодаре оккупанты ищут участников АТО и изымают украинскую символику

Мирный митинг, состоявшийся 2 апреля в Энергодаре возле городского дворца культуры Современник, был посвящен памяти детей и всех погибших в войне.

Об этом заявила управляющая делами исполнительного комитета Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире телемарафона.

– Люди пришли с игрушками. Было очень много матерей с детьми. Акция длилась полчаса. Когда люди начали расходиться, приехали автозаки, которые начали паковать всех, кого поймали. Затем в своем Telegram-канале оккупанты начали выкладывать постановочные видеообращения, которые люди давали под давлением.

Дабижа уточнила, что из-за действий российских оккупантов пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Им всем оказали медицинскую помощь.

— В городе повсюду глаза россиян с пулеметами в руках. Несмотря на то, что вчера на нашем админздании горсовета появился триколор, город есть и остается украинским.

По ее информации, оккупанты выходили на связь с руководителем управления образования, но она, как и директора школ, категорически отказалась сотрудничать. Дистанционное обучение пока невозможно начать из-за того, что в городе отсутствует связь как таковая.

Дабижа также рассказала, что оккупанты активно разыскивают участников АТО, проводят в их помещениях несанкционированные обыски, ищут украинскую символику и увозят в неизвестном направлении.

Что касается Запорожской атомной электростанции, то она контролируется Россией, но, как отметила Дабижа, все шесть энергоблоков станции обслуживаются украинским персоналом.

— Персонал станции меняется, но вынужден все технические вопросы согласовывать с их командиром. Все представители станции тщательно проверяются вооруженными лицами перед входом, — добавила Дабижа.

2 апреля жители Энергодара вышли на митинг в поддержку Украины. В какой-то момент российские захватчики начали обстреливать людей, раздалась серия громких взрывов.

Взрывы были такой силы, что сработали сирены автомобилей даже на отдаленных улицах.

Фото: Дмитрий Орлов