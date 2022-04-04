Кабинет министров в понедельник, 4 апреля, внес изменения в правила пересечения государственной границы страны гражданами Украины с инвалидностью, а также лицами, которые их сопровождают, во время чрезвычайного или военного положения.

Так, Государственная пограничная служба сообщила, что лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии следующих документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о) или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус,

пенсионного удостоверения или удостоверения, которое подтверждает назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности – или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Как уточняется, пересечение государственной границы Украины разрешено:

людям с инвалидностью I или II группы – в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такое лицо с инвалидностью, жены/супруга, совершеннолетних сына/дочери, их жены/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицам с инвалидностью I или II группы или другим лицам, нуждающимся в постоянном уходе, в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью I или II группы – дополнительно документов, подтверждающих инвалидность);

людям с инвалидностью, признанным судом недееспособными, в сопровождении опекуна (при наличии решения о назначении опекуном над таким недееспособным лицом), а в случае, если опекун такому лицу не назначен, – в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицам с инвалидностью или другим лицам, нуждающимся в постоянном уходе, проживающим/находящимся в учреждениях различных форм собственности и подчинения и получающим социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, определенных постановлением КМУ категорий лиц с инвалидностью, – в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода, которые уполномочены директором заведения ухода/лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения ухода или его замещающего, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за границы и документов, подтверждающих инвалидность).

При этом лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, могут сопровождать люди, в том числе работники заведения по уходу, не состоящие на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, или работники заведения по уходу, находящиеся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, из расчета один человек на 50 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Детей с инвалидностью в случае выезда из Украины может сопровождать мать и/или другой родитель, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родителя-воспитателя.

При этом необходимо иметь с собой удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указана категория “ребенок с инвалидностью”, или справку о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданную структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территориальную общину которой входит территория города областного значения, районного в городе (в случае его образования) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи), или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданную врачебно-консультативной комиссией лечащего лечебно-профилактического учреждения, или медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет, а также документы, подтверждающие родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или родителем), или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, которое сопровождает ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями).

Детей с инвалидностью могут сопровождать также бабушки или дедушки, совершеннолетние брат или сестра, мачеха, отчим – с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов.